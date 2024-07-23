多明尼加比索兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌幾內亞法郎的匯率目前為144.751，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.535%。

在過去一星期，多明尼加比索兌幾內亞法郎的匯率波動，在23-07-2024高見145.624，並在23-07-2024低見144.588。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.606%。