سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 1.25079 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.481% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.601% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 1.27152 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 1.25079 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.058%.