多明尼加比索兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌甘比亞達拉西的匯率目前為1.156，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.972%。

在過去一星期，多明尼加比索兌甘比亞達拉西的匯率波動，在26-07-2024高見1.160，並在22-07-2024低見1.145。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.104%。