سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى جنيه مصري حاليًا 0.855611 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.125% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.257% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 0.865767 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.853014 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.903%.