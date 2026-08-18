سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 1.16124 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.223% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.477% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 1.17231 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.15504 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.911%.