История обменного курса доминиканское песо–египетские фунты

Обменный курс доминиканских песо/египетские фунты сейчас составляет 0,819, отражая изменение в размере 0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.740% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/египетские фунты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,820, и минимумом, равным 0,808, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.821%.