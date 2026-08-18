سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 53.4518 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.414% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.054% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 54.0211 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 53.2422 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.863%.