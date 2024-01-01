История обменного курса доминиканское песо–колумбийские песо

Обменный курс доминиканских песо/колумбийские песо сейчас составляет 72,079, отражая изменение в размере -0.229% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.324% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 74,354, и минимумом, равным 71,472, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.151%.