سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 0.197344 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.785% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -3.368% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 0.204624 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.197344 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.883%.