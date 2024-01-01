多明尼加比索兌玻利維亞玻利維亞諾匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率目前為0.116，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.429%。

在過去一星期，多明尼加比索兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率波動，在26-07-2024高見0.117，並在26-07-2024低見0.116。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.499%。