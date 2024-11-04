История обменного курса доминиканское песо–боливийские боливиано

Обменный курс доминиканских песо/боливийские боливиано сейчас составляет 0,115, отражая изменение в размере 0.585% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.012% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,115, и минимумом, равным 0,114, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.639%.