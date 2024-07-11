История обменного курса боливийский боливиано–доминиканские песо

Обменный курс боливийский боливиано/доминиканские песо сейчас составляет 8,560, отражая изменение в размере -0.227% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/доминиканские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 8,584, и минимумом, равным 8,529, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.550% уменьшение стоимости.