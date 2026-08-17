سجل أسعار الصرف من Djiboutian franc إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 0.581762 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.093% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Djiboutian franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.299% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 0.583621 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.578552 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.335%.