吉布地法郎兌CFP法郎匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌CFP法郎的匯率目前為0.617，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.008%。

在過去一星期，吉布地法郎兌CFP法郎的匯率波動，在25-07-2024高見0.618，並在23-07-2024低見0.616。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.160%。