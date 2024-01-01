История обменного курса франк Джибути–тихоокеанские франки

Обменный курс франка Джибути/тихоокеанские франки сейчас составляет 0,623, отражая изменение в размере 0.194% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.680% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,625, и минимумом, равным 0,614, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.642%.