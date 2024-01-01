Djiboutian franc إلى كيرغيستاني سومز Historical Exchange Rates
Welcome to the Djiboutian franc إلى كيرغيستاني سومز history summary. This is the Djiboutian franc (DJF) إلى كيرغيستاني سومز (KGS) exchange rate history summary page, detailing 5 years of DJF and KGS historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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Djiboutian franc إلى كيرغيستاني سومز exchange rate history
The exchange rate for Djiboutian franc إلى كيرغيستاني سومز is currently ٠٫٤٧٨ today, reflecting a 0.110% change since yesterday. Over the past week, the value of Djiboutian franc has remained relatively stable, with a 0.601% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Djiboutian franc إلى كيرغيستاني سومز has fluctuated between a high of ٠٫٤٧٨ on 12-08-2024 and a low of ٠٫٤٧٥ on 06-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 12-08-2024, with a 0.305% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى سوم قيرغيزستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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