История обменного курса франк Джибути–киргизские сомы

Обменный курс франка Джибути/киргизские сомы сейчас составляет 0,485, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.624% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/киргизские сомы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,485, и минимумом, равным 0,477, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.900%.