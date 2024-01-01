يوان صيني إلى الباهت التايلاندي Historical Exchange Rates
Welcome to the يوان صيني إلى الباهت التايلاندي history summary. This is the يوان صيني (CNY) إلى الباهت التايلاندي (THB) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and THB historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
يوان صيني إلى الباهت التايلاندي exchange rate history
The exchange rate for يوان صيني إلى الباهت التايلاندي is currently ٤٫٩١٥ today, reflecting a -0.038% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a -0.532% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of يوان صيني إلى الباهت التايلاندي has fluctuated between a high of ٤٫٩٧٥ on 06-08-2024 and a low of ٤٫٩٠٥ on 09-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 05-08-2024, with a 0.325% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى بات تايلاندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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