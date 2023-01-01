بولا بوتسواني إلى ريال عماني

تحويل BWP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٢٨٫٢٤٥ omr

1.00000 BWP = 0.02825 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:6 UTC
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BWP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064588.51161.435691.658750.957418.1892
1GBP1.1578111.2325102.4811.662271.920531.1084921.0599
1USD0.93940.811359183.14851.34871.558240.899417.0871
1INR0.0112980.009757950.012026710.01622040.01874040.01081680.205501

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الريال العماني
1 BWP0.02825 OMR
5 BWP0.14123 OMR
10 BWP0.28245 OMR
20 BWP0.56491 OMR
50 BWP1.41227 OMR
100 BWP2.82454 OMR
250 BWP7.06135 OMR
500 BWP14.12270 OMR
1000 BWP28.24540 OMR
2000 BWP56.49080 OMR
5000 BWP141.22700 OMR
10000 BWP282.45400 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Botswanan Pula
1 OMR35.40400 BWP
5 OMR177.02000 BWP
10 OMR354.04000 BWP
20 OMR708.08000 BWP
50 OMR1770.20000 BWP
100 OMR3540.40000 BWP
250 OMR8851.00000 BWP
500 OMR17702.00000 BWP
1000 OMR35404.00000 BWP
2000 OMR70808.00000 BWP
5000 OMR177020.00000 BWP
10000 OMR354040.00000 BWP