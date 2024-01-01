Botsvana pulasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BWP → OMR çevirin

1.000 bwp
27,990 omr

1,000 BWP = 0,02799 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Botsvana pulasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Umman Riyali
1 BWP0,02799 OMR
5 BWP0,13995 OMR
10 BWP0,27990 OMR
20 BWP0,55979 OMR
50 BWP1,39948 OMR
100 BWP2,79895 OMR
250 BWP6,99738 OMR
500 BWP13,99475 OMR
1000 BWP27,98950 OMR
2000 BWP55,97900 OMR
5000 BWP139,94750 OMR
10000 BWP279,89500 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Botsvana Pulası
1 OMR35,72770 BWP
5 OMR178,63850 BWP
10 OMR357,27700 BWP
20 OMR714,55400 BWP
50 OMR1.786,38500 BWP
100 OMR3.572,77000 BWP
250 OMR8.931,92500 BWP
500 OMR17.863,85000 BWP
1000 OMR35.727,70000 BWP
2000 OMR71.455,40000 BWP
5000 OMR178.638,50000 BWP
10000 OMR357.277,00000 BWP