Ботсванские пулы в оманские риалы

Сконвертируйте BWP в OMR по реальному обменному курсу

1 000 bwp
28,530 omr

P1,000 BWP = ر.ع.0,02853 OMR

Среднерыночный курс в 03:22
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1 BWP в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02860,0287
Низкий0,02820,0277
В среднем0,02840,0283
Изменить0.22%2.64%
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Соотношение 1 BWP к OMR

За последние 30 дней максимальный курс BWP к OMR составил 0,0286, а минимальный — 0,0282. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0284. Изменение курса BWP к OMR в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к OMR составил 0,0287, а минимальный — 0,0277. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0283. Изменение курса BWP к OMR в процентном соотношении составило 2.64.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3441,3711,6590,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,90911,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,6030,68311,021,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

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BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

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BWP в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Оманский риал
1 BWP0,02853 OMR
5 BWP0,14265 OMR
10 BWP0,28530 OMR
20 BWP0,57061 OMR
50 BWP1,42652 OMR
100 BWP2,85304 OMR
250 BWP7,13260 OMR
500 BWP14,26520 OMR
1000 BWP28,53040 OMR
2000 BWP57,06080 OMR
5000 BWP142,65200 OMR
10000 BWP285,30400 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Ботсванская пула
1 OMR35,05040 BWP
5 OMR175,25200 BWP
10 OMR350,50400 BWP
20 OMR701,00800 BWP
50 OMR1 752,52000 BWP
100 OMR3 505,04000 BWP
250 OMR8 762,60000 BWP
500 OMR17 525,20000 BWP
1000 OMR35 050,40000 BWP
2000 OMR70 100,80000 BWP
5000 OMR175 252,00000 BWP
10000 OMR350 504,00000 BWP