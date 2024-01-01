100 оманских риалов в ботсванские пулы

Сконвертируйте OMR в BWP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = P34,49 BWP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 OMR в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий34,932535,0763
Низкий34,363033,8199
В среднем34,569734,4797
Изменение0.37%-1.67%
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Соотношение 1 OMR к BWP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к BWP составил 34,9325, а минимальный — 34,3630. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 34,5697. Изменение курса OMR к BWP в процентном соотношении составило 0.37.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к BWP составил 35,0763, а минимальный — 33,8199. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 34,4797. Изменение курса OMR к BWP в процентном соотношении составило -1.67.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Ботсванская пула
1 OMR34,49090 BWP
5 OMR172,45450 BWP
10 OMR344,90900 BWP
20 OMR689,81800 BWP
50 OMR1 724,54500 BWP
100 OMR3 449,09000 BWP
250 OMR8 622,72500 BWP
500 OMR17 245,45000 BWP
1000 OMR34 490,90000 BWP
2000 OMR68 981,80000 BWP
5000 OMR172 454,50000 BWP
10000 OMR344 909,00000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Оманский риал
1 BWP0,02899 OMR
5 BWP0,14497 OMR
10 BWP0,28993 OMR
20 BWP0,57986 OMR
50 BWP1,44966 OMR
100 BWP2,89931 OMR
250 BWP7,24828 OMR
500 BWP14,49655 OMR
1000 BWP28,99310 OMR
2000 BWP57,98620 OMR
5000 BWP144,96550 OMR
10000 BWP289,93100 OMR