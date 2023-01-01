5 ботсванских пул в оманские риалы

Сконвертируйте BWP в OMR по реальному обменному курсу

5 bwp
0.142 omr

1.00000 BWP = 0.02834 OMR

Среднерыночный курс в 17:37 UTC
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График изменения обменного курса BWP к OMR

1 мин. назад 1 BWP → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859651.0747589.14111.456131.671330.95918.4181
1GBP1.1632611.25025103.6971.69391.944251.1155721.4257
1USD0.930450.79984182.94121.354851.555090.892317.1371
1INR0.01121820.009643460.012056710.01633510.01874930.01075820.206617

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Ботсванская пула / Оманский риал
1 BWP0.02834 OMR
5 BWP0.14168 OMR
10 BWP0.28336 OMR
20 BWP0.56673 OMR
50 BWP1.41682 OMR
100 BWP2.83364 OMR
250 BWP7.08410 OMR
500 BWP14.16820 OMR
1000 BWP28.33640 OMR
2000 BWP56.67280 OMR
5000 BWP141.68200 OMR
10000 BWP283.36400 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Ботсванская пула
1 OMR35.29030 BWP
5 OMR176.45150 BWP
10 OMR352.90300 BWP
20 OMR705.80600 BWP
50 OMR1764.51500 BWP
100 OMR3529.03000 BWP
250 OMR8822.57500 BWP
500 OMR17645.15000 BWP
1000 OMR35290.30000 BWP
2000 OMR70580.60000 BWP
5000 OMR176451.50000 BWP
10000 OMR352903.00000 BWP