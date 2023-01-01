10 bin Yemen riyalinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile OMR → BWP çevirin

10000 omr
357518 bwp

1.00000 OMR = 35.75180 BWP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 BWP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Botsvana Pulası
1 OMR35.75180 BWP
5 OMR178.75900 BWP
10 OMR357.51800 BWP
20 OMR715.03600 BWP
50 OMR1787.59000 BWP
100 OMR3575.18000 BWP
250 OMR8937.95000 BWP
500 OMR17875.90000 BWP
1000 OMR35751.80000 BWP
2000 OMR71503.60000 BWP
5000 OMR178759.00000 BWP
10000 OMR357518.00000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Umman Riyali
1 BWP0.02797 OMR
5 BWP0.13985 OMR
10 BWP0.27971 OMR
20 BWP0.55941 OMR
50 BWP1.39853 OMR
100 BWP2.79706 OMR
250 BWP6.99265 OMR
500 BWP13.98530 OMR
1000 BWP27.97060 OMR
2000 BWP55.94120 OMR
5000 BWP139.85300 OMR
10000 BWP279.70600 OMR