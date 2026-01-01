Suche BIC/SWIFT-Code nach Land

Wise – die clevere neue Lösung für Auslandsüberweisungen

Banken und andere Anbieter werben mit niedrigen Gebühren, aber berechnen oft einen Aufschlag auf den verwendeten Wechselkurs. So entstehen eine Menge versteckte Gebühren.



Wise bietet immer den Devisenmittelkurs und berechnet eine niedrige, transparente Gebühr. Darum sind wir günstiger. Das ist nur fair, schließlich ist es dein Geld.