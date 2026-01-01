Swift/BIC-Codes im Sudan

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Eine Liste von Banken im Sudan

Banken im Sudan

ABU DHABI ISLAMIC BANK

AFRICA AND GULF BANK CO. LTD

AGRICULTURAL BANK OF SUDAN

AL BARAKA BANK (SUDAN)

AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD

Häufig gestellte Fragen