BIC Prüfer

SWIFT/BIC-Codes folgen immer einem bestimmten Format. Das bedeutet, dass wir mit unserem BIC Prüfer feststellen können, ob dein Code gültig ist oder nicht.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Format einer SWIFT/BIC-Nummer

Ein SWIFT/BIC-Code ist 8-11 Zeichen lang und dient zur Identifizierung des Landes, der Stadt, der Bank und der Bankfiliale.

  • Bank code A–Z4 Buchstaben stehen für die Bank. Sie sehen in den meisten Fällen wie eine Kurzform des Banknamens aus.
  • Ländercode A–Z2 Buchstaben stehen für das Land, in dem sich die Bank befindet.
  • Standortcode 0–9 A–Z2 Zeichen bestehen aus Buchstaben oder Zahlen. Sie beschreiben wo sich die Zentrale der Bank befindet.
  • Filialcode 0–9 A–Z3 Ziffern spezifizieren die Bankfiliale. "XXX" steht für die Zentrale der Bank.

Wann benötigt man einen SWIFT/BIC-Code?

Wenn du internationale Banküberweisungen – etwa internationale Wire- oder SEPA-Zahlungen – tätigst oder empfängst, benötigst du dafür eventuell einen SWIFT-Code. SWIFT-Codes helfen Banken dabei, Auslandsüberweisungen abzuwickeln.

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Wo finde ich meinen SWIFT/BIC-Code?

Du kannst den SWIFT/BIC-Code deiner Bank normalerweise auf deinem Kontoauszug sehen. Alternativ kannst auch unseren SWIFT/BIC-Finder nutzen, um den richtigen Code für deine Überweisung zu finden.

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Was ist ein BIC/SWIFT-Code

Der SWIFT-Code – auch "BIC-Nummer" genannt – ist ein einheitliches Format für Business Identifier Codes (BIC). Er wird genutzt, um Banken und Finanzinstitute weltweit identifizieren zu können. Der Code gibt an, um wen es sich handelt und wo das Institut sitzt.

Diese Codes werden genutzt, um Geld zwischen verschiedenen Banken zu überweisen – sie kommen zumeist bei internationalen Überweisungen zum Einsatz. Banken verwenden diesen Code außerdem, um untereinander Nachrichten auszutauschen.

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Globales Vertrauen

Lerne die Geschichten von Menschen kennen, die sich für Wise entschieden haben.

Der Zeitpunkt der Swift-Überweisung war perfekt. Das Geld ging genau am angegebenen Tag ein.

EKL, LR

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Überraschend niedrige Gebühren für Swift-Zahlungen in USD

Vojitech, CZ

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Ich musste dringend eine Überweisung tätigen und hätte ich meine italienische Bank genutzt, hätte es zehn Tage gedauert, bis das Geld angekommen wäre. Wise hat mir aus der Patsche geholfen und alles in weniger als 24 Stunden erledigt!

Manuel, IT

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Häufig gestellte Fragen