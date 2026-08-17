Swift/BIC-Codes
Alles, was zum Finden des richtigen SWIFT/BIC-Codes für deine Überweisung benötigst. Sortiere nach der Bank oder dem Land, um den richtigen Code für die Bankfiliale zu finden. Wenn du bereits den Code hast, dann kannst du mit unserem Tool überprüfen, ob dieser korrekt ist.
Finde einen Swift-Code
Trage einfach das Land und die Bankverbindung unten ein
Ein Wise-Konto kann mehr
Empfängerdaten für zukünftige Überweisungen speichern
Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.
Globale Bankverbindungen
Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.
Spare Geld
Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.
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Wie Wise funktioniert
Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten
1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: United States
1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: United States
Ich habe ein Wise-Konto in dem Land Germany und möchte USD an einen Empfänger in das Land United States überweisen.
2. Wähle und überweise USD
2. Wähle und überweise USD
In meinem Wise-Konto wähle ich einfach USD aus, gebe die Bankverbindung meines Empfängers ein und überweise die lokale Währung direkt an ihn.
3. Das Geld kommt an
3. Das Geld kommt an
Der Empfänger erhält genau den Betrag, den ich überwiesen habe, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.
Format einer SWIFT/BIC-Nummer
Ein SWIFT/BIC-Code ist 8-11 Zeichen lang und dient zur Identifizierung des Landes, der Stadt, der Bank und der Bankfiliale.
- Bank code A–Z4 Buchstaben stehen für die Bank. Sie sehen in den meisten Fällen wie eine Kurzform des Banknamens aus.
- Ländercode A–Z2 Buchstaben stehen für das Land, in dem sich die Bank befindet.
- Standortcode 0–9 A–Z2 Zeichen bestehen aus Buchstaben oder Zahlen. Sie beschreiben wo sich die Zentrale der Bank befindet.
- Filialcode 0–9 A–Z3 Ziffern spezifizieren die Bankfiliale. "XXX" steht für die Zentrale der Bank.
Wann benötigt man einen SWIFT/BIC-Code?
Wenn du internationale Banküberweisungen – etwa internationale Wire- oder SEPA-Zahlungen – tätigst oder empfängst, benötigst du dafür eventuell einen SWIFT-Code. SWIFT-Codes helfen Banken dabei, Auslandsüberweisungen abzuwickeln.
Wo finde ich meinen SWIFT/BIC-Code?
Du kannst den SWIFT/BIC-Code deiner Bank normalerweise auf deinem Kontoauszug sehen. Alternativ kannst auch unseren SWIFT/BIC-Finder nutzen, um den richtigen Code für deine Überweisung zu finden.
Was ist ein BIC/SWIFT-Code
Der SWIFT-Code – auch "BIC-Nummer" genannt – ist ein einheitliches Format für Business Identifier Codes (BIC). Er wird genutzt, um Banken und Finanzinstitute weltweit identifizieren zu können. Der Code gibt an, um wen es sich handelt und wo das Institut sitzt.
Diese Codes werden genutzt, um Geld zwischen verschiedenen Banken zu überweisen – sie kommen zumeist bei internationalen Überweisungen zum Einsatz. Banken verwenden diesen Code außerdem, um untereinander Nachrichten auszutauschen.
4,3★ auf Trustpilot 253.788 Bewertungen
Globales Vertrauen
Lerne die Geschichten von Menschen kennen, die sich für Wise entschieden haben.
Der Zeitpunkt der Swift-Überweisung war perfekt. Das Geld ging genau am angegebenen Tag ein.
EKL, LRAuf Trustpilot ansehen
Ich musste dringend eine Überweisung tätigen und hätte ich meine italienische Bank genutzt, hätte es zehn Tage gedauert, bis das Geld angekommen wäre. Wise hat mir aus der Patsche geholfen und alles in weniger als 24 Stunden erledigt!
Manuel, ITAuf Trustpilot ansehen
Häufig gestellte Fragen
1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.
2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.