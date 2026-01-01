Swift/BIC-Codes in Slowenien

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Eine Liste von Banken in Slowenien

Banken in Slowenien

ADDIKO BANK D.D.

ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUZBA D.D.

ALTA INVEST, INVESTICIJSKE STORITVE, D.D.

BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

BANKA SLOVENIJE (BANK OF SLOVENIA)

Häufig gestellte Fragen