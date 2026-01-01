Swift/BIC-Codes in Island

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Island

Banken in Island

ARCTICA FINANCE HF.

ARION BANK

BLIKK HUGBUNADARTHJONUSTA HF.

BYR SECURITIES

CENTRAL BANK OF ICELAND

Häufig gestellte Fragen