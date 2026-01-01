Swift/BIC-Codes in Nordmazedonien

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ALTA BANKA AD BITOLA

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CENTRAL COOPERATIVE BANK AD SKOPJE

CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY JSC

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Häufig gestellte Fragen