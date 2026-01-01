Swift/BIC-Codes in San Marino

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in San Marino

Banken in San Marino

21 INVESTIMENTI HOLDING SRL

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE S.P.A.

BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

BANCA DI SAN MARINO SPA

BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.P.A.

Häufig gestellte Fragen