Swift/BIC-Codes in Mauretanien

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Eine Liste von Banken in Mauretanien

Banken in Mauretanien

ALGERIAN UNION BANK-SA (AUB-SA)

ATTIJARI BANK MAURITANIE

BANQUE AL MUAMELAT AS SAHIHA

BANQUE AL WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE (BAMIS)

BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE

Häufig gestellte Fragen