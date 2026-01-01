Swift/BIC-Codes in Spanien

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Eine Liste von Banken in Spanien

Banken in Spanien

A AND G BANCO, S.A.U.

A.B. ASESORES BURSATILES BOLSA, SA, S.V.B.

AAREAL BANK AG

ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

ABANCA GESTION DE ACTIVOS SGIIC SA

Häufig gestellte Fragen