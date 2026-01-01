Swift/BIC-Codes in Uganda

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Eine Liste von Banken in Uganda

Banken in Uganda

ABC CAPITAL BANK LIMITED

ABSA BANK UGANDA LIMITED

AFRILAND FIRST BANK UGANDA LIMITED

ALT XCHANGE LIMITED.

BANK OF AFRICA-UGANDA LTD.

Häufig gestellte Fragen