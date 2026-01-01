Swift/BIC-Codes in Bahrain

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Bahrain

Banken in Bahrain

ABC ISLAMIC BANK (E.C)

AL BARAKA GROUP B.S.C (CLOSED)

AL BARAKA ISLAMIC BANK B.S.C CLOSED

AL SALAM BANK B.S.C

ALLIED BANK LIMITED, WHOLESALE BANKING BRANCH

Häufig gestellte Fragen