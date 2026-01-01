Swift/BIC-Codes im Niger

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Banken im Niger

BANK OF AFRICA NIGER

BANQUE AGRICOLE DU NIGER

BANQUE ATLANTIQUE NIGER

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

BANQUE COMMERCIALE DU NIGER

Häufig gestellte Fragen