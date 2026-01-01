Swift/BIC-Codes in der Türkei

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Eine Liste von Banken in der Türkei

Banken in der Türkei

A ODEME VE ELEKTRONIK PARA HIZMETLERI ANONIM SIRKETI

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER AS

ADIL KATILIM BANKASI ANONIM SIRKETI

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.S.

AK PORTFOY YONETIMI A.S.

Häufig gestellte Fragen