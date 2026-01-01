Swift/BIC-Codes in Bulgarien

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Bulgarien

Banken in Bulgarien

ABV INVESTMENTS LTD

ACTIVA ASSET MANAGEMENT JSC

ADAMANT CAPITAL PARTNERS AD

ALARIC CAPITAL

ALARIC SECURITIES OOD

Häufig gestellte Fragen