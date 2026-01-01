Swift/BIC-Codes in Nepal

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Eine Liste von Banken in Nepal

Banken in Nepal

AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD

CITIZENS BANK INTERNATIONAL LIMITED

EVEREST BANK LTD.

GLOBAL IME BANK LIMITED

HIMALAYAN BANK LTD.

Häufig gestellte Fragen