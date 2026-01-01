Swift/BIC-Codes in Mexiko

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Banken in Mexiko

ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV

AFORE BANAMEX, S.A DE C.V. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX

AFORE COPPEL SA DE CV

AFORE SURA, S.A. DE C.V.

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.

Häufig gestellte Fragen