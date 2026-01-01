Swift/BIC-Codes in Usbekistan

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Eine Liste von Banken in Usbekistan

Banken in Usbekistan

'BUSINESS DEVELOPMENT BANK' JSCB

'CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY' JOINT-STOCK COMPANY

'UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK' JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK

ANOR BANK UZ

ASIA ALLIANCE BANK

Häufig gestellte Fragen