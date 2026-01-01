Swift/BIC-Codes in St. Lucia

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in St. Lucia

Banken in St. Lucia

1ST NATIONAL BANK ST.LUCIA LIMITED

ALTER BANK LTD.

BANK OF SAINT LUCIA LIMITED

BANKINNO INC

BERKELEY BANK AND TRUST LIMITED

Häufig gestellte Fragen