Swift/BIC-Codes in Kongo

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Kongo

Banken in Kongo

ADIC S.A.

BANQUE COMMERCIALE INTERNATIONALE (EX COFIPA CONGO)

BANQUE CONGOLAISE DE L'HABITAT

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (BDEAC)

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE D.N. CONGO

Häufig gestellte Fragen