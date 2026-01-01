Swift/BIC-Codes in Kap Verde

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Kap Verde

Banken in Kap Verde

BANCO BAI CABO VERDE, S.A

BANCO COMERCIAL DO ATLANTICO

BANCO DE CABO VERDE

BANCO INSULAR (I.F.I) S.A.R.L.

BANCO INTERATLANTICO, SARL

Häufig gestellte Fragen