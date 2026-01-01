Swift/BIC-Codes in Italien

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130 FINANCE SRL

2017 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

2017 POPOLARE BARI SME S.R.L.

2018 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

2019 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

Häufig gestellte Fragen