Swift/BIC-Codes in Irak

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Eine Liste von Banken in Irak

Banken in Irak

ABU DHABI ISLAMIC BANK

AL ARABIYA ISLAMIC BANK

AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH

AL IRAQ NOOR ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD

Häufig gestellte Fragen