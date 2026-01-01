Ein Swift-Code ist eine Abfolge von 8 bis 11 Zeichen, die für eine Bankfiliale stehen. Du musst einen solchen Code benutzen, wenn du international Geld überweist. Finde hier deinen Swift-Code.
Swift steht für "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". Es handelt sich dabei um ein globales Netzwerk, über das Zahlungen zwischen Ländern abgewickelt werden. BIC steht für "Bank Identifier Code", und bezieht sich auf die Folge von Buchstaben und Zahlen, die für die Zuordnung einer internationalen Überweisung benötigt wird.
Die Begriffe "BIC" und "Swift" werden im Alltag häufig synonym verwendet, wenn es um die Bezeichnung des Codes für internationale Zahlungen geht. Finde hier deinen BIC-Code
Swift-Codes sind nicht dasselbe wie IBANs, aber sie haben eine ähnliche Aufgabe.
IBANs identifizieren individuelle Bankkonten für lokale sowie internationale Zahlungen. Sie werden am häufigsten in Europa verwendet, doch andere Länder auf der ganzen Welt haben ebenfalls begonnen, dieses System zu übernehmen.
Swift-Codes werden verwendet, um bei Internationalen Zahlungen die richtige Bank und Zweigstelle des Empfängerkontos zu identifizieren. Sie werden auf der ganzen Welt verwendet.
Swift-Codes sind nicht das gleiche wie Sort Codes, sie dienen aber einem ähnlichen Zweck.
Sort Codes kennzeichnen immer eine bestimmte Bankfiliale, und werden bei Inlandsüberweisungen eingesetzt. Swift-Codes stehen zwar ebenfalls für eine Bankfiliale, kommen allerdings bei internationalen Überweisungen zum Einsatz. Finde hier deinen SWIFT-Code
Swift-Codes sind nicht das Gleiche wie Routing-Nummern, sie dienen aber einem ähnlichen Zweck.
Routing-Nummern beinhalten eine Kennzeichnung der Bank und des US-Bundesstaats, wodurch die Bearbeitung von Inlandsüberweisungen einfacher wird. Swift-Codes kennzeichnen dagegen je eine Bankfiliale und kommen bei internationalen Überweisungen zum Einsatz.
SWIFT-Codes identifizieren eine Bankfiliale, und werden bei internationalen Überweisungen benötigt. Banken können mit diesem Code sicherstellen, dass dein Geld an den richtigen Ort überwiesen wird.
Das kommt ganz auf dein gewünschtes Zielland an. In der Eurozone brauchst du immer eine IBAN und einen BIC/Swift-Code. Banken in den USA nutzen zwar Swift-Codes, aber keine IBAN. Das Gleiche gilt für Neuseeland. Mehr zu IBAN-Nummern.