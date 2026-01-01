Swift/BIC-Codes in Afghanistan

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Eine Liste von Banken in Afghanistan

Banken in Afghanistan

AFGHAN UNITED BANK

AFGHANISTAN INTERNATIONAL BANK

ARIAN BANK

AZIZI BANK

BANK ALFALAH LIMITED (AFGHANISTAN - KABUL BRANCH)

Häufig gestellte Fragen