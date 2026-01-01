Swift/BIC-Codes in Wallis und Futuna

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Eine Liste von Banken in Wallis und Futuna

Banken in Wallis und Futuna

BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA SA

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

INSTITUT D EMISSION D OUTRE MER MATA UTU

TRESOR PUBLIC UVEA MATA UTU

Häufig gestellte Fragen