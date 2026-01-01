Ein SWIFT-Code ist eine aus 8 oder 11 Ziffern bestehende Kennung, die eine Bankfiliale bezeichnet. Du benötigst diesen Code, wenn du Geld ins Ausland überweisen möchtest. Hier kannst du deinen SWIFT-Code ermitteln.
Swift steht für "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". Es handelt sich dabei um ein globales Netzwerk, über das Zahlungen zwischen Ländern abgewickelt werden. BIC steht für "Bank Identifier Code", und bezieht sich auf die Folge von Buchstaben und Zahlen, die für die Zuordnung einer internationalen Überweisung benötigt wird.
Die Begriffe "BIC" und "Swift" werden im Alltag häufig synonym verwendet, wenn es um die Bezeichnung des Codes für internationale Zahlungen geht. Finde hier deinen BIC-Code
SWIFT-Codes sind nicht dasselbe wie IBANs, erfüllen jedoch eine ähnliche Funktion.
IBANs dienen der Identifizierung einzelner Bankkonten für inländische und internationale Zahlungen. Sie werden vor allem in Europa verwendet, doch auch andere Länder weltweit beginnen, dasselbe System einzuführen.
SWIFT-Codes dienen der Identifizierung von Bankfilialen bei internationalen Zahlungen. Sie werden weltweit verwendet.
Swift-Codes sind nicht das gleiche wie Sort Codes, sie dienen aber einem ähnlichen Zweck.
Sort Codes kennzeichnen immer eine bestimmte Bankfiliale, und werden bei Inlandsüberweisungen eingesetzt. Swift-Codes stehen zwar ebenfalls für eine Bankfiliale, kommen allerdings bei internationalen Überweisungen zum Einsatz. Finde hier deinen SWIFT-Code
Swift-Codes sind nicht das Gleiche wie Routing-Nummern, sie dienen aber einem ähnlichen Zweck.
Routing-Nummern beinhalten eine Kennzeichnung der Bank und des US-Bundesstaats, wodurch die Bearbeitung von Inlandsüberweisungen einfacher wird. Swift-Codes kennzeichnen dagegen je eine Bankfiliale und kommen bei internationalen Überweisungen zum Einsatz.
SWIFT-Codes identifizieren eine Bankfiliale und werden bei internationalen Überweisungen benötigt. Banken können mit diesem Code sicherstellen, dass dein Geld an den richtigen Ort überwiesen wird.
Das kommt ganz auf dein gewünschtes Zielland an. In der Eurozone brauchst du immer eine IBAN und einen BIC/Swift-Code. Banken in den USA nutzen zwar Swift-Codes, aber keine IBAN. Das Gleiche gilt für Neuseeland. Mehr zu IBAN-Nummern.
SWIFT codes are typically required for all international money transfers to Wallis und Futuna. If you need to make an international money transfer, you will almost always need a SWIFT code. However, you don't need a SWIFT code to make a domestic transfer within Wallis und Futuna.